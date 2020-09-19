Большинство украинцев не поддерживают политику команды Зеленского – опрос

Большинство граждан Украины считают, что команда президента Владимира Зеленского ведет страну неправильным путем.

Соответствующий опрос проводился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 сентября.

Зрителям был задан вопрос: "Считаете ли Вы, что команда Зеленского ведет Украину правильным путем?".

Большинство из них – 55,3% – ответили: "Нет", 44,7% – поддержали нынешнюю политику.

Всего в опросе участвовало 11 610 человек.

Голосование по этому же вопросу также состоится в субботу, 19 сентября, чтобы определить, изменили ли участники программы мнение людей. Его результаты будут показаны в следующую пятницу, 2 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, с апреля 2020 года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал с более 40% до ниже 30% в сентябре, однако это не помешало ему остаться лидером президентского рейтинга.