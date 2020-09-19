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Большинство украинцев не поддерживают политику команды Зеленского – опрос

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Политика
1,9 т.
Большинство опрошенных не поддерживают политику команды Зеленского

Большинство граждан Украины считают, что команда президента Владимира Зеленского ведет страну неправильным путем.

Соответствующий опрос проводился в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 18 сентября.

Зрителям был задан вопрос: "Считаете ли Вы, что команда Зеленского ведет Украину правильным путем?".

Большинство из них – 55,3% – ответили: "Нет", 44,7% – поддержали нынешнюю политику.

Всего в опросе участвовало 11 610 человек.

Результаты опроса.

Голосование по этому же вопросу также состоится в субботу, 19 сентября, чтобы определить, изменили ли участники программы мнение людей. Его результаты будут показаны в следующую пятницу, 2 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, с апреля 2020 года рейтинг президента Украины Владимира Зеленского упал с более 40% до ниже 30% в сентябре, однако это не помешало ему остаться лидером президентского рейтинга.

УкраинаСвобода слова Савика ШустераСавик ШустерВладимир Зеленский
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