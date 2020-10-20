Большинство украинцев ассоциируют с евроинтеграцией партию Порошенко – опрос КМИС

53,5% украинцев ассоциируют с интеграцией Украины в ЕС партию пятого президента Петра Порошенко "Европейская солидарность".

Таковы данные опроса КМИС. Согласно им, 21,5% опрошенных ассоциируют с евроинтеграцией партию "Слуга народа", 20,7% – ВО "Батьківщина", 10,9% – партию "Голос", 7,1% – УСГ, 7,1% – "ВО "Свобода", 5,7% – партию "УДАР", 4,5% – "За майбутнє", 4,1% – "Сила и честь", 2,1% – ОПЗЖ, другие партии менее 2%.

Всеукраинский опрос состоялся с 8 по 15 октября 2020 года, методом личного интервью с использованием планшета было опрошено 1009 респондентов, проживающих в 73 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями. Статистическая погрешность выборки не превышает 3,1%.

Опрос относительно евроинтеграции КМИС

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты социологического опроса компании "SOCIS" показали, что партия "Европейская солидарность" является безоговорочным лидером на местных выборах во Львове – и в городской, и в областной совет.