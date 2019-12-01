"Большие сомнения": Зеркаль высказалась о переговорах Зеленского с Путиным

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль оценила усилия президента Украины Владимира Зеленского в достижении мира на Донбассе.

Однако в интервью Deutsche Welle она выразила большие сомнения в том, что глава РФ Владимир Путин согласится на выгодные для Украины условия.

"Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. И он это как раз и будет демонстрировать во время "нормандской встречи". Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров. Это все, о чем он говорит", – рассказала Зеркаль.

"Если он говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, и что будет восстановлен наш территориальный суверенитет над Крымом и над Донбассом, то это одно. Но у меня возникают большие сомнения относительно того, что президент РФ согласится на то, что Крым – не их", –подчеркнула она.

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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