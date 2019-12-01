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1 декабря • обновлено в 22:06
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"Большие сомнения": Зеркаль высказалась о переговорах Зеленского с Путиным

1.9т
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Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль оценила усилия президента Украины Владимира Зеленского в достижении мира на Донбассе.

Однако в интервью Deutsche Welle она выразила большие сомнения в том, что глава РФ Владимир Путин согласится на выгодные для Украины условия.

"Президент Зеленский хочет мира с Россией. Он неоднократно об этом заявлял. И он это как раз и будет демонстрировать во время "нормандской встречи". Я думаю, все уже увидели, что в его понимании мир. Это прекращение огня. Это то, чтобы вернулись все наши украинцы, которые сейчас незаконно находятся в РФ, и в Крыму. Это налаживание отношений с РФ. Это заключение новых договоров. Это все, о чем он говорит", – рассказала Зеркаль.

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"Если он говорит о том, что мы обеспечим территориальную целостность и суверенитет, и что будет восстановлен наш территориальный суверенитет над Крымом и над Донбассом, то это одно. Но у меня возникают большие сомнения относительно того, что президент РФ согласится на то, что Крым – не их", –подчеркнула она.

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Владимир Зеленский и Елена Зеркаль

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным в рамках "нормандского формата" 9 декабря.

Также сообщалось, что лидеры Украины, России, Франции и Германии по итогам переговоров могут подписать документ, основой которого станет "формула Штайнмайера".

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Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Елена Зеркаль Владимир Путин Владимир Зеленский
Место
Украина
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Иванович Василий
Иванович Василий
Да, я думаю, не тока про Крым - тут и про Украину впору забывать, раз типа как будто зав-гаражом избрали. Как он ласково встречал судна-то - прям как свои! И возвращенных украинцев встретил лично, совсем не задумываясь, что вскоре после подписания им предстоящих соглашений ряд из них, вернувшихся, включая лауреата премии - явно сторону оппозиции к нему примут, и его счастье, если не массовой уличной. Ему же Кравчук достаточно хорошо намекнул, что: если есть разум - он должен стать Порошенко во внешней политике, иначе в один ряд с предшествующими президентами у него другой путь - к Яныку. Но - не по Сеньке шапка, думаю, не по тяму...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Забудьте про Крым, он уже вернулся. А приезжать на отдых вам никто не запрещает, только не жрите на пляжах сало с часныком. И научитесь, наконец-то, по нужде в туалет ходить, а не в море
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Українці ! Ми
Українці ! Ми
Евгений Зеленский, чем больше ка сапы говорят забудьте о Крыме, тем самым они показывают свою неуверенность в этом вопросе и насколько близко его возвращение в Украину :-) !
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1
0
Українці ! Ми
Українці ! Ми
Евгений Зеленский, чем больше касапы говорят забудьте о Крыме, тем самым они показывают свою неуверенность в этом вопросе и насколько близко его возвращение в Украину :-) !
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1
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