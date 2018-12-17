Больше оружия: США анонсировали масштабную военную помощь Украине

Вашингтон в ближайшие месяцы объявит о начале новых поставок оружия в Украину.

Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер на пресс-конференции 14 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть возможность продать дополнительное оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", – сказал Волкер.

Кроме того он уточнил, что в Вашингтоне не ждут каких-либо провокаций со стороны украинских властей для продления военного положения в некоторых районах страны.

"Я считаю, что эти предположения сделаны пророссийскими силами, чтобы отвлечь внимание. Я не думаю, что это возможно. Я надеюсь, этого не произойдет", – подчеркнул Волкер.

Курт Волкер скриншот

Более того, представитель госдепа США заявил, что Украина в условиях российской агрессии ведя себя сдержанно.

"Украинский флот даже не открыл ответный огонь в Черном море, не начал боевых действий с Россией. Я считаю, что это демонстрирует сдержанность в сложившихся обстоятельствах", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Степан Полторак рассказывал, что Украина в ближайшее время подпишет со странами - членами НАТО контракты на поставки оружия, техники и оборудования.

13 декабря президент Петр Порошенко встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который пообещал в ближайшее время передать современное GPS-оборудованиедля отслеживания ситуации в Черном море. В этот же день появилась информация, что проект по поставкам уже завершен, а оборудование в пути.