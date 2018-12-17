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Больше оружия: США анонсировали масштабную военную помощь Украине

5.2тЧитать материал на украинском

Вашингтон в ближайшие месяцы объявит о начале новых поставок оружия в Украину.

Такое заявление сделал специальный представитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер на пресс-конференции 14 декабря, передает "Интерфакс-Украина".

"У нас есть возможность продать дополнительное оборудование. Будут сделаны объявления, Конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах", – сказал Волкер.

Кроме того он уточнил, что в Вашингтоне не ждут каких-либо провокаций со стороны украинских властей для продления военного положения в некоторых районах страны.

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"Я считаю, что эти предположения сделаны пророссийскими силами, чтобы отвлечь внимание. Я не думаю, что это возможно. Я надеюсь, этого не произойдет", – подчеркнул Волкер.

Курт Волкер

Курт Волкер

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Более того, представитель госдепа США заявил, что Украина в условиях российской агрессии ведя себя сдержанно.

"Украинский флот даже не открыл ответный огонь в Черном море, не начал боевых действий с Россией. Я считаю, что это демонстрирует сдержанность в сложившихся обстоятельствах", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны Степан Полторак рассказывал, что Украина в ближайшее время подпишет со странами - членами НАТО контракты на поставки оружия, техники и оборудования.

13 декабря президент Петр Порошенко встретился с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который пообещал в ближайшее время передать современное GPS-оборудованиедля отслеживания ситуации в Черном море. В этот же день появилась информация, что проект по поставкам уже завершен, а оборудование в пути.

Читайте все новости по теме "Военная помощь Украине" на OBOZREVATEL.

Темы
Военная помощь УкраинеРоссийско-украинский конфликт
Персона
Курт Волкер
Место
Украина
Теги
Азовское моревоенное положение
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Питон Каа
Питон Каа
Да разве помощь продают? Американцы ловко избавляются от устаревшего вооружения и просроченных боеприпасов продавая их Украине за предоставленные кредиты. Таким образом даже утилизация старого оружия приносит США прибыль.
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
Американские хозяева продолжают натравливать своих украинских шавок на русского медведя. Шароварники должны воевать и погибать за интересы американского господина. Не зря же их кормили печенюшками на Майдане. За все надо платить.
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Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
Козломордый Уничтожитель лаптекопытных рашиков
отлично отлично теперь кокошников валить буде и на унитае,твари все кердык вам уродам балалаечным
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