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"Больше никому не доверяет": названы топ-чиновники при Зеленском

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Наиболее приближенными к президенту Украины Владимиру Зеленскому людьми являются глава его администрации Андрей Богдан и первый помощник Сергей Шефир.

Они формируют "топ-двойку" президентского окружения, сообщил "Новому времени" замглавы АП Зеленского Кирилл Тимошенко.

"Богдан и Шефир равнозначны. Это люди, которым президент доверят проводить какие-то встречи, это формирование его графика, но не в формате ассистента", – уточнил он.

Владимир Зеленский и Сергей Шефир

Владимир Зеленский и Сергей Шефир

Также топовой фигурой в окружении главы государства является первый заместитель главы АП Сергей Трофимов. Он уполномочен проводить встречи от имени Зеленского.

Сергей Трофимов

Сергей Трофимов

Ukranews

При этом Тимошенко заявил, что "кроме Богдана человека, которому доверяет президент, нет больше в команде". Позже однако добавил, что также Зеленский доверяет Шефиру.

Он также сообщил, что команде президента было известно, что назначения Андрея Богдана на должность главы АП повлечет громкий скандал.

"Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон", – заявил Кирилл Тимошенко.

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
УкраинаКиев
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