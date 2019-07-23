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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Новости политики

"Больше никому не должна": Савченко сожгла агитки после поражения на выборах

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Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко, которая разгромно проиграла на выборах, публично попрощалась с местом в Верховной Раде, показав, как сжигает агитационные листовки.

Свое обращение к украинцам опубликовала она в Facebook.

"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна и это прекрасное чувство. Я в жизни освобождалась от пут не раз, но на этот раз это ощущение невероятное! Не знаю, поймет ли меня хоть кто-то", – написала политик.

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Надежда Савченко

Надежда Савченко

Facebook Надежды Савченко

Она пожелала украинцам удачи во всех начинаниях. "Желаю освобождения, собственного выбора и своего пути каждому, и когда придет время расплаты, нести ответственность за принятое решение", – подытожила нардеп.

Надежда Савченко

Надежда Савченко

Ракурс

Как сообщал OBOZREVATEL, победителем по мажоритарному округу №51 на Донетчине, по которому баллотировалась Савченко, стал глава общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев.

Он признался, что в 2014 году помогал "Беркуту" выехать из Киева после Революции Достоинства.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Надежда Савченко
Место
Украина
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Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Ну и сама бы прыгнула в костер! Вот это была бы новость!
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