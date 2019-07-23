"Больше никому не должна": Савченко сожгла агитки после поражения на выборах

Народный депутат (внефракционный) Надежда Савченко, которая разгромно проиграла на выборах, публично попрощалась с местом в Верховной Раде, показав, как сжигает агитационные листовки.
Свое обращение к украинцам опубликовала она в Facebook.
"Я наконец свободна. Народ освободил меня от всех моих обязанностей и моей совести перед ним. Теперь я больше никому ничего не должна и это прекрасное чувство. Я в жизни освобождалась от пут не раз, но на этот раз это ощущение невероятное! Не знаю, поймет ли меня хоть кто-то", – написала политик.
Надежда Савченко
Facebook Надежды Савченко
Она пожелала украинцам удачи во всех начинаниях. "Желаю освобождения, собственного выбора и своего пути каждому, и когда придет время расплаты, нести ответственность за принятое решение", – подытожила нардеп.
Надежда Савченко
Ракурс
Как сообщал OBOZREVATEL, победителем по мажоритарному округу №51 на Донетчине, по которому баллотировалась Савченко, стал глава общественной организации "Никто кроме нас" Александр Ковалев.
Он признался, что в 2014 году помогал "Беркуту" выехать из Киева после Революции Достоинства.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.