"Больше демократии": Насиров прокомментировал ход голосования

Ход голосования на выборах президента 31 марта показал, что Украина достигла достаточного уровня демократии, в частности в избирательном процессе.

Об этом глава Государственной фискальной службы Украины Роман Насиров заявил в эфире телеканала "НАШ".

"Ожидания у всех были разные, однако на самом деле все в порядке, и не только в Киеве, но и по всей стране. Для меня это хорошие новости, потому что мы действительно не слышим о вопиющих случаях, когда кто-то может сказать — что-то происходит не так", — сказал политик.

Роман Насиров положительно оценил показатель явки избирателей. "По моему мнению, мы уже дошли до реальной демократии, когда с одной стороны мы видим много кандидатов, с другой стороны явно оппозиционным кандидатам не мешают, мы видим разные взгляды и мысли людей. Так не всегда было, и не только в Украине, но и в других странах. Поэтому это очень важный факт, что мы движемся к большей демократии, чем у нас в стране было в предыдущие периоды", — считает он.

Роман Насиров

В то же время, по мнению Романа Насирова, не все кандидаты имели равный доступ к средствам массовой информации во время избирательной кампании.

"Основной медиаресурс в стране — это телевидение. Доступ к основным телеканалам страны, находящихся в собственности олигархов и диктующих редакционную политику, невозможен для большинства кандидатов, особенно если ты не в их интересах", — сказал он.

Политик также подчеркнул необходимость проведения переписи населения, в том числе с помощью современных технологических средств, которые позволят значительно упростить процесс.

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Относительно информации и заявлений о вероятном подкупе избирателей, глава ГФС считает, что "это больше у людей засело в головах, и это хуже всего", а реакция на подобные случаи должна быть критической.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Насиров заявил, что после завершения выборов в Украине необходимо как можно скорее проводить реформы.

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