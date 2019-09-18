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18 сентября • обновлено в 15:24
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"Больше, чем у Путина": почему и как растет рейтинг Зеленского

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7 из 10 украинцев доверяют президенту Владимиру Зеленскому. За 4 месяца работы команде Зе удалось не просто сохранить одобрение подавляющего большинства граждан, но и даже обойти рекордные показатели поддержки Владимира Путина в России.

Почему украинцы так доверяют Зеленскому и когда может закончиться “конфетный период” — разбирался OBOZREVATEL.

Этот текст о:

  • большом рейтинге президента Украины, который превысил 70%;

  • причинах такого доверия и перспективах;

  • том, что рейтинг Зеленского выше, чем у Путина в России.

Зе-волна продолжается?

Доверие к президенту Владимиру Зеленскому достигает психологического пика. Если верить данным социологической компании “Центр Разумкова” (опрос провели с 6 по 11 сентября 2019 года), то 57,2% украинцев считают — страна двигается в правильном направлении.

К сравнению, в октябре-ноябре 2018 года этот показатель был в разы меньше, а 78% жителей Украины не одобряли курс тогдашней власти. Сейчас же ситуация просто кардинально изменилась.

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Какие есть еще интересные данные:

  • 41% украинцев уверены, что в ближайшие несколько лет стране удастся побороть существующие проблемы и трудности. Примерно столько же уверены, что на это понадобится заметно больше времени.

  • 62% населения позитивно настроены к нынешней власти и считают, что ей удастся изменить ситуацию к лучшему. Институту президента доверяют почти 80% украинцев, Верховной Раде — 56%, Кабинету министров и украинским СМИ — также 56%. Даже церкви в Украине доверяют меньше чем главе государства — всего 63%.

  • Сравнивая с любым институтом, президентская вертикаль существенно обходит всех потенциальных конкурентов. Касательно самого президента, то его деятельность нравится 70% украинцев. А пропрезидентскую партию поддерживает каждый второй респондент.

  • К слову, все остальные парламентские партии ("Оппозиционная Платформа — За жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина", "Голос") имеют больше негативную оценку деятельности. Каждый второй украинец считает, что монобольшинство “Слуги народа” в Верховной Раде в будущем принесет стране позитивные изменения.

Владимиру Зеленскому доверяют более 70% украинцев

Владимиру Зеленскому доверяют более 70% украинцев

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Интересны и данные социологической группы “Рейтинг” (опрос провели с 6 по 10 сентября).

  • Работой президента довольны 71%, новой Верховной Рады — 39% украинцев. При этом 45% респондентов затруднились ответить.

  • Абсолютное большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятие депутатской неприкосновенности.

В то же время многие украинцы позитивно оценивают первые идеи и законопроекты главы государства.

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“Более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий Президента при назначении руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов).

Около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмену адвокатской монополии”, — сказано в исследовании.

В целом заметна позитивная динамика. Логично предположить: если бы в следующее воскресенье состоялись выборы президента Украины, Зеленский имел бы все шансы одержать победу в первом туре.

Когда это закончится и что говорят социологи

На данном этапе правление "слуги народа" можно охарактеризовать как “конфетно-букетный” период. На выборах еще кандидат Зеленский возложил на свои плечи огромное количество ожиданий украинцев. От окончания войны и до полной ликвидации коррупционных политических элит. Избиратели тем самым выдали ему своеобразный карт-бланш на изменения.

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Социолог из группы “Рейтинг” Алексей Антипович аргументирует рейтинг Зе просто: президент выполняет предвыборные обещания, на данный момент народу это нравится.

“Украинцы видят первые результаты — освобождение пленных, достаточно жесткий стиль управления, перепалки с чиновниками. Это нравится — совещание с таможенниками на Закарпатье, ситуация в Борисполе и так далее. По результатам исследования, инициативы власти в большинстве поддерживаются населением”, — пояснил он OBOZREVATEL.

Тем более, как открыто говорят чиновники из Офиса президента, перед каждым решением команда проводит внутренние социологические исследования. Так, глава ОП Андрей Богдан в недавнем интервью ВВС признался, что президент не делает ничего такого, что не получает одобрения со стороны украинского общества.

"Больше, чем у Путина": почему и как растет рейтинг Зеленского

Сколько продлится такая эйфория — вопрос открытый. Социолог группы “Социальный мониторинг” Дмитрий Дмитрук считает, что первые колебания рейтинга стоит ожидать ближе к зиме. Причин сразу несколько: отопительный сезон, доллар, первые выборы.

“Видите, отметка по уровню доверия близка к голосованию во втором туре (тогда Зеленский получил 73% голосов). Она будет коллебаться, но практика показывает, что никто не может долго удерживать такой рейтинг без кардинальных изменений — не в СМИ, а в реальной жизни. Дальше начнет работать экономика, холодильник, сейчас работает телевизор.

Смещение рейтинга можно ожидать ближе к зиме. Первым испытанием станут отопительные платежки, кроме того, экономисты прогнозируют после конца аграрного сезона очередные колебания по доллару. Потом скорее всего пройдут перевыборы в Киеве, и будет информационная кампания, которая проявит оппозицию”, — уверен социолог.

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К этому перечню стоит добавить еще несколько противоречивых тем: открытие рынка земли, урегулирование войны на Донбассе. Не стоит забывать и о возможном конфликте внутри “Слуги народа”. Для президента риски потерять монобольшинство сохраняются.

Возможно, именно поэтому Верховная Рада работает "ударными темпами". Комитеты заседают практически каждый день, а рабочие пленарные дни затягиваются до поздней ночи. Команда "Слуги народа" хочет принять как можно больше законов, пока для этого есть реальная возможность.

Больше, чем у Путина

Примечательно, что рейтинг Владимира Зеленского превышает показатели некоторых авторитарных президентов. К примеру, в августе российский центр “Левада” опубликовал данные доверия к Владимиру Путину. Ему на тот момент доверяли 67 % россиян.

Если верить данным все тому же “Левада-Центру”, то абсолютный рекорд поддержки у Путина был в июне 2015 года. Тогда его работу одобряли 89% граждан. До этого самый высокий уровень одобрения у Владимира Путина был в период активных боевых действий — после войны в Грузии 2008 года, или атаки российской армии на Мариуполь и Иловайск в 2014 году, он превышал 80%.

Рейтинг Владимира Путина падает

Рейтинг Владимира Путина падает

Интересно сравнить рейтинг Зеленского и с поддержкой Александра Лукашенко. Официальные, а главное — открытые замеры в Беларуси не ведутся, но определенная информация все же появляется. К примеру, беларуский политический обозреватель Александр Класковский писал, что "последний опрос в июне 2016 года зафиксировал электоральный рейтинг Лукашенко на уровне 29,5% — до обидного низкого для харизматичного вождя, привыкшего козырять всенародной поддержкой".

Правда, на крайних президентских выборах в 2015 году Александр Лукашенко получил 83,5% голосов.

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Автор
Виталий Тысячный Виталий Тысячный
Тема
Эксклюзив
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
рейтинг
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Скирда Женя
Скирда Женя
"Центр разумкова" говорите???? )))))))))))))))) Смешно, скоро они себе и 99% нарисуют!!!)))))
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