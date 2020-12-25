"Большая война", скандалы в ОП и COVID-19: о чем Зеленский рассказал в "рождественском" интервью. Главное

Президент Украины Владимир Зеленский дал развернутое интервью, в котором ответил на злободневные вопросы о будущем Донбасса, угрозе большой войны с Россией и всеобщей мобилизации.

Также глава государства рассказал о взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным и коррупционном скандале с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. OBOZREVATEL выбрал для читателей главные и самые громкие тезисы.

Зеленский заверил, что может спокойно позвонить Путину и тот обязательно с ним пообщается. Однако, по словам президента, пока он не видит существенного повода делать это.

"Нет предмета для разговора. Если продолжится задержка со встречей советников (советников лидеров стран "нормандской четверки". – Ред.), то я буду с ним общаться обязательно. Как президент Украины я должен решать с ним все сложные вопросы. И если это поможет скорее остановить войну, я должен с ним общаться", – сказал президент.

Президент предположил, как будет развиваться ситуация, если Россия решится на масштабное вторжение в Украину со стороны оккупированного Крыма. По словам главы государства, в таком случае избежать всеобщей мобилизации не удастся, хотя о таком сценарии ему хочется думать в последнюю очередь.

"Будем надеяться, что это невозможно. Иначе будет большая война. Мы никуда не пойдем, мы все будем воевать, все будут мобилизованы – и мужчины, и женщины. Это будет плохо для населения Украины. И я думаю, что Россия это прекрасно понимает", – высказался глава государства.

Президент признался, что ему хотелось бы выйти из Минских договоренностей. Но это грозит снятием санкций Европейского союза с Российской Федерации.

"Считаю, что мы из Минских договоренностей просто так выйти не можем. Потому что европейцы могут снять санкции с России и представителей ОРДЛО. Но лично я бы вышел. Теперь, "сидя в шпагате", надо что-то делать, становиться на ноги, иначе будешь продвигаться вперед слишком медленно", – считает Зеленский.

Вместе с тем, он отметил, что не намерен бездействовать и уже работает над реализацией плана прекращения войны на востоке, отдельные шаги которого начали воплощаться.

Зеленский отказался давать Татарову категоричную характеристику коррупционера. По его словам, все, в чем подозревают замглавы ОПУ, произошло еще в 2017 году, а не при нынешней власти.

Однако он отметил, что если хотя бы один факт будет указывать на злоупотребление властью Татаровым в настоящее время, тот должен быть уволен.

"Это ранит, это сказывается на мне лично. Речь не о рейтинге и не об имидже... С этой недели Татарова мы отстранили от дел НАБУ, прокуратуры... Сказали, чтобы Татаров шел и доказывал, что он ни в чем не виноват", – подчеркнул президент.

Напомним, НАБУ заподозрило Татарова в причастности к делу "Укрбуда" о возможных злоупотреблениях и хищениях денег при строительстве жилья для воинов Национальной гвардии. Речь идет о фальсификациях экспертизы по делу руководителя строительной компании Максима Микитася.

По словам главы украинского государства, пандемия коронавируса показала, что реформа здравоохранения в нашей стране якобы оказалась провальной.

"Нам удалось сбить первую волну вируса, но мы точно поняли, что в стране нет системной медицины... История с сокращением больниц. Слава Богу, что у нас такая бюрократия и мы такие менеджеры, которые не успели, в соответствии с планами реформы, закрыть больницы. И все они работают", – сказал Зеленский.

Он также добавил, что, столкнувшись с таким вызовом, как COVID-19, сначала руководители медицинской системы были вынуждены работать интуитивно. И лишь спустя много бессонных ночей, они смогли выработать четкие дорожные карты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее большое интервью дала первая леди Украины Елена Зеленская. В нем она рассказала о переезде на госдачу в Конча-Заспу, влиянии на мужа и переменах в его характере, отношении к критике в свой адрес и сотрудничестве со студией "Квартал 95".