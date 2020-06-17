"Большая стройка": Офис президента поймали на пиаре за счет украинцев

Офис президента Украини обязал председателей областных государственных администраций в рамках программы "Большая стройка" изготовить информационные стенды, буклеты и фото-, видеоматериалы согласно новому брендбуку.

Соответствующее письмо за подписью заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, который оказался в распоряжении OBOZREVATEL, были отправлены главам ОГА (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В частности, ОГА обязали изготовить и установить на каждом из строящихся в рамках программы объектах (включая школы, детсады, стадионы и приемные) билборд с информацией о ремонте, а на дорогах, которые ремонтируют, – по два билборда.

Кроме того, в ОП потребовали изготовления соответствующих билбордов и на объектах, где ремонт уже завершили, а также забрендировать минимум 20 служебных авто областных и районных государственных администраций. Более того, необходимо изготовить наклейки "Большая стройка" для спецтехники и спецодежды работников.

При этом в документе не указывается, где местные чиновники должны брать средства на изготовление агитматериалов.

В письме указано, что в целях информирования населения об инициативах президента, в частности относительно "Большой стройки", в ОП подготовили соответствующий брендбук, в который входят логотип, информационные стенды, буклеты, фото- и видеоматериалы, билборды.

Во исполнение распоряжения главам ОГА дали семь дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тимошенко заявил, что в ближайшие недели планируется завершение ремонта автодорог, ведущих к курортов на Черном и Азовском морях в рамках проектов "Большая стройка" и "Путешествуй Украиной".