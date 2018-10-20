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"Большая помощь": Венгрия удвоит вливание денег в Закарпатье

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Власти Венгрии в 2019 году вдвое увеличат финансовую помощь для поддержки венгерской диаспоры на Закарпатье.

Об этом заявил государственный секретарь Венгрии по национальной политике Арпад Янош Потапи, пишет венгерское издание Origo.

По словам Потапи, финпомощь "поможет 23-24 тысячам человек", задействованным в сферах образования, здравоохранения, СМИ, культуры и социальном секторе.

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В частности, объем ежегодных субсидий для венгерских учителей на Закарпатье вырастет с 270 тысяч до 500 тысяч форинтов (50 тыс. грн – ред.).

"В настоящее время зарплата учителя в Украине составляет не более 30-40 тысяч форинтов (3-4 тыс. грн – ред.), так что это большая помощь для них", - заявил венгерский чиновник.

Чиновник также напомнил, что венгерское правительство приняло решение о внедрении пакета социальной помощи Закарпатью в 2015 году. Причиной этого, по его словам, стал экономический и общественный кризис в Украине.

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Сумма помощи росла из года в год: в 2015 году – 791 млн форинтов, в 2016-м – 931 млн форинтов, в 2017-м – 1,2 млрд форинтов, в 2018-м - 1,37 млрд форинтов. Ожидается, что в 2019 году сумма помощи составит 3 млрд форинтов (300 млн грн – ред.).

Как сообщал ObozTV, ранее экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что правительство Венгрии прикрывается заботой о гражданах Украины венгерского происхождения, чтобы тормозить движение Киева в Евросоюз и НАТО.

Место
Украина
Объекты
Венгрия венгры Закарпатьяпретензии Венгрии
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Гольдман Алексей
Гольдман Алексей
Давайте, мадьяры, рвём питарасов вместе! Скоро пшеки с цыганами подтянуться, мало не покажется всяким тянибокам, пашинским, пагубиям, авакянам и т.д.!
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Пигин Макс
Пигин Макс
Гибридная?
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Мир Миру
Мир Миру
Диаспора пусть регистрируется в Украине как юридическое лицо и тогда сможет законно принять материальную помощь.
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