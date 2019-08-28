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"Большая ошибка!" Коломойский указал на основной промах Путина по Украине

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Аннексия Россией Крыма стало большой стратегической ошибкой президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью "Цензору" сообщил украинский бизнесмен Игорь Коломойский, отметив, что из-за оккупации полуострова глава Кремля растерял сторонников в Украине.

"До 60% относились к Российской Федерации и к русскому народу как не к чужому, скажем так, были симпатии или сочувствие, но не вражда. Поэтому Путин – это тот человек, который в принципе все это перечеркнул. Число украинцев, которые голосовали за Медведчука и Бойко – 13%. И будет еще меньше, потому что это раньше за них могли голосовать как за сторонников России. А теперь кто такие Бойко и Медведчук? Предатели Украины. И кто за них будет голосовать? Их результат в 13% – это пока еще оставшиеся сторонники РФ. Из-за Путина Россия потеряла 50% своих симпатиков в Украине, а будет еще меньше", – пояснил он.

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Коломойский пояснил, что Путин мог превратить Крым в аналоги типа Абхазии, Осетия, Приднестровье, но совершил стратегическую ошибку.

"Но они ж взяли это дело прямо всем гамузом и схавали, аннексировали то есть. У них теперь выхода нет. Любой следующий правитель придет, а ему скажут: "Как же так, великий князь Владимир Красно Солнышко, собиратель земель русских, принес Крым обратно в Россию, а ты, шельмец и подлец, хочешь его отдать для того, чтобы избавиться от каких-то санкций!" – сообщил он.

Также бизнесмен рассказал, что не считает Путина "маленьким шизофреником", о чем говорил еще в 2014 году.

"Я ж тогда неопытный был человек, как чиновник, но мы понимаем, что человек на должности так вести себя не должен. Должна быть какая-то дипломатия. Сегодня уже с высоты прожитых лет я бы этого не сказал", – подытожил он.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, Игорь Коломойский назвал условие для второго срока президентства Владимира Зеленского.

Также он считает, что через год в Украине могут состояться новые внеочередные выборы в Верховную Раду.

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Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Путин Игорь Коломойский
Место
Украина
Тег
Крым
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
Крым и Донбасс Украина! Мы готовы к войне с россией и встретим окупантов достойно! Донбасс без Крыма нам не нужен! война до полной победы!
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