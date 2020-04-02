Одна из ошибок власти – это отсутствие обязательного тестирования на коронавирус тех граждан, которые во время эпидемии возвращались из-за границы. Это позволило бы уменьшить количество инфицированных в разы. Об этом в эфире телеканала "Прямой" заявил народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий.

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Николай Княжицкий Детектор медиа

"Очевидно, что украинская власть не была готова не только к массовому тестированию людей, больных коронавирусом, но и к тестированию хотя бы тех людей, которые возвращаются из-за границы. В частности, Южная Корея и Тайвань именно так и делали. Они начали не с массового тестирования всех людей, а с массового тестирования тех, кто возвращался", – отметил Княжицкий.

По мнению нардепа, бездействие и нерешительность власти накануне объявления общегосударственного карантина и недостаточность коммуникаций властей с обществом подвергли опасности заражения тысячи человек.

"У нас президент сказал, что будут закрыты границы, что, кстати, не соответствовало действительности, а для автомобилей границы были открыты. Люди же подумали, что границы вообще закрываются. И эти тысячи людей побежали на границу, создали там давку и наверняка заразили друг друга коронавирусом. И, конечно, их никто нигде не тестировал", – подчеркнул Княжицкий.

По его убеждению из-за отсутствия массового тестирования как в начале эпидемии, так и сейчас, доверять официальным данным по количеству случаев заболевания коронавирусом в Украине нельзя: реально болезнь может быть значительно более распространена.

"Массовое тестирование происходит не во всех странах, конечно. В Германии – это сто тысяч тестов, а в Польше - тысячи тестов. В Израиле тоже нет массового тестирования, но есть массовое тестирование всех, кто приезжал. Мы этого не сделали. Поэтому я убежден , что больных коронавирусом у нас гораздо больше, чем мы думаем", – заявил Княжицкий.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что народный депутат Николай Княжицкий резко выступил против намерений парламентского монобольшинства лишить украинский кинематограф дотаций из бюджета.

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