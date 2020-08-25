Больную коронавирусом Тимошенко подключили к аппарату ИВЛ – СМИ

Состояние лидера партии "Батьківщина" Юлии Тимошенко, которая заболела COVID-19, ухудшилось – ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

При этом известно о том, что коронавирусом заразились и родные политика. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на достоверные источники.

По их словам, у Тимошенко не опускается температура ниже 39 градусов. Медики оценивают ее состояние как стабильно тяжелое.

Издание подчеркивает, что дочь нардепа Евгения и зять Артур Чечеткин тоже болеют COVID-19. Однако оба переносят инфекцию в легкой форме.

Отметим, что на сегодня неизвестно, где и когда именно коронавирусом заболела Тимошенко, а также то, где она проходит лечение.

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