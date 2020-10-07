Больной COVID-19 Трамп захотел лично встретиться с Байденом на дебатах

Карина Бондаренко Политика 06:51, 7.10.2020 Обновлено: 10:25, 7.10.2020

Президент США Дональд Трамп, который все еще болеет коронавирусом, планирует лично принять участие в дебатах с Джо Байденом, запланированных на 15 октября.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на директора коммуникаций предвыборной кампании Трампа Тима Мурта.

Мурт пояснил предыдущие заявления Трампа и подчеркнул, что президент собирается лично принять участие в дебатах.

При этом кандидат от Демократической партии Джо Байден заявил, что проведение следующего раунда предвыборных дебатов необходимо пересмотреть, если Трамп еще будет болен к моменту их проведения, пишет Reuters.

"Если у него все еще будет COVID-19, нам не следует проводить дебаты", – сказал Байден.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Дональд Трамп выписался из больницы, вернулся к работе в Белом Доме и призвал не бояться коронавируса. Ранее он несколько месяцев публично игнорировал средства индивидуальной защиты.

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