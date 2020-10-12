Больной COVID-19 Кернес чувствует себя плохо и может не вернуться до выборов, – Кучер

Мэр Харькова Геннадий Кернес, вероятно, не вернется из Германии до местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Такое мнение выразил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью Дмитрию Гордону.

По его данным, Кернес чувствует себя плохо. "Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", – отметил Кучер.

Он пожелал Кернесу здоровья, но заявил, что мэр Харькова, как и многие жители города, изначально не признавал проблему эпидемии коронавируса.

"В этом и есть большая проблема... Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – добавил Кучер.

Отметим, наибольшее количество случаев коронавируса 11 октября зарегистрировано в Харьковской области – 741.

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