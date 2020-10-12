Больной COVID-19 Кернес чувствует себя плохо и может не вернуться до выборов, – Кучер
Мэр Харькова продолжает лечение в Германии в клинике "Шарите"
Глава Харьковской ОГА не верит, что он вернется до выборов, но в горсовете уверены в обратном
Кучер отметил, что Кернес не признавал проблему с COVID-19, как и многие харьковчане
Мэр Харькова Геннадий Кернес, вероятно, не вернется из Германии до местных выборов, которые пройдут 25 октября.
Такое мнение выразил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью Дмитрию Гордону.
По его данным, Кернес чувствует себя плохо. "Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", – отметил Кучер.
Он пожелал Кернесу здоровья, но заявил, что мэр Харькова, как и многие жители города, изначально не признавал проблему эпидемии коронавируса.
"В этом и есть большая проблема... Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – добавил Кучер.
Отметим, наибольшее количество случаев коронавируса 11 октября зарегистрировано в Харьковской области – 741.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.