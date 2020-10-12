Больной COVID-19 Кернес чувствует себя плохо и может не вернуться до выборов, – Кучер

Кирилл Лютый
Кирилл Лютый
Политика
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  • Мэр Харькова продолжает лечение в Германии в клинике "Шарите"

  • Глава Харьковской ОГА не верит, что он вернется до выборов, но в горсовете уверены в обратном

  • Кучер отметил, что Кернес не признавал проблему с COVID-19, как и многие харьковчане

Кернес заболел коронавирусом

Мэр Харькова Геннадий Кернес, вероятно, не вернется из Германии до местных выборов, которые пройдут 25 октября.

Такое мнение выразил глава Харьковской областной государственной администрации Алексей Кучер в интервью Дмитрию Гордону.

По его данным, Кернес чувствует себя плохо. "Но корректнее будет все же мне не комментировать эту ситуацию", – отметил Кучер.

Он пожелал Кернесу здоровья, но заявил, что мэр Харькова, как и многие жители города, изначально не признавал проблему эпидемии коронавируса.

"В этом и есть большая проблема... Увы, но есть люди, которые до сих пор не видят и не слышат ничего о нем. При этом больницы переполнены", – добавил Кучер.

Отметим, наибольшее количество случаев коронавируса 11 октября зарегистрировано в Харьковской области – 741.

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