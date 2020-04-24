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24 апреля • обновлено в 11:34
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Кирилл Сазонов
Кирилл Сазонов
Политолог Все статьи автора

Больно? Россия закатила Украине истерику в ООН

Конечно, к тотальной лжи и цинизму Кремля мы уже привыкли. Оруэловское двоемыслие у них стало необходимым условием профпригодности. Но каков слог! И каждый раз предел цинизма отодвигается. Как они бесятся, можно смотреть бесконечно. Значит, в этот раз украинская делегация прижала дверь очень вовремя. У россиян там не пальцы были, судя крикам боли...

Позиция украинской стороны по предложенной Россией резолюции Генассамблеи ООН об ослаблении санкций подрывает международную кооперацию в борьбе с распространением коронавируса. Об этом говорится в комментарии постпредства России при организации.

В заявлении говорится, что принятие документа об ослаблении санкций "принесло бы пользу многим развивающимся странам, которые находятся в уязвимом положении".

"Доблестных украинских борцов с реальностью совершенно не смущает кощунственность их позиции... Призыв к снятию принудительных экономических мер, ограничивающих возможности борьбы с пандемией, был обращен именно на развивающиеся страны, до которых нашим украинским коллегам, по-видимому, нет дела", - заявили российские дипломаты.

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Автор
Кирилл Сазонов Кирилл Сазонов
Место
Украина
Источник
Источник: donetskie.com
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Chernoknizhniy Igor
Chernoknizhniy Igor
Санкции нам только на пользу, что я не понял что-то поменялось :-)
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Что запоет эта птица, когда РФ заблокирует помощь ньюГабону от ООН??? А нас за що?
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Seleznev Pavel
Seleznev Pavel
Украина - государство людей с непоправимо больной психикой. Чумной барак.
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