Больная COVID-19 Тимошенко в критическом состоянии, но не подключена к ИВЛ, – нардеп

Ольга Липич Политика 08:44, 26.08.2020 Обновлено: 09:35, 26.08.2020

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко, у которой диагностировали коронавирус COVID-19, не подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, однако находится в критическом состоянии.

Об этом заявил в эфире телеканала "Украина 24" народный депутат от "Батьківщини" Вадим Ивченко. Он отметил, что у Тимошенко высокая температура.

"То, что она подключена к аппарату – это неправда. Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ, это определенные приспособления, которые нужно применять по протоколу", – заявил депутат.

Напомним, ранее источники OBOZREVATEL сообщали, что состояние Тимошенко, которая заболела COVID-19, ухудшилось – ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Медики оценивают состояние Тимошенко как стабильно тяжелое, температура тела у нее не опускается ниже 39 градусов.

Информацию об ухудшении самочувствия экс-премьера на своей странице в Facebook подтвердила ее пресс-секретарь Марина Сорока.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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