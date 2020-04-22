Больная COVID-19 Скороход пожаловалась на условия самоизоляции

Тимур Григоренко Политика 15:48, 22.04.2020 Обновлено: 16:02, 22.04.2020

Заболевшая коронавирусом бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход пожаловалась, что после выписки с больницы не может получить больничный.

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Народный депутат отметила, что ее выписали с условием полной самоизоляции дома. Также она должна провериться на COVID-19 и получить два подряд негативных результата теста, сообщает ее Telegram-канал.

Анна Скороход

"Соответственно, мне необходим больничный, поскольку не могу посещать ВР. Стою на учете в ДНК "НПЦ ПКМ" ДУС. Позвонила к ним, попросила открыть больничный, но они отказали, поскольку я должна приехать на осмотр и по-другому никак. На то, что я на COVID-положительная – пофиг, нужен осмотр. Я вот интересуюсь, а будет это нарушением карантина или это нормально? И что они будут осматривать? Положительный тест или как вирус по мне бегает? Или у нас мало зараженных медиков?" – возмущалась депутат.

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