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22 апреля • обновлено в 16:10
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Больная COVID-19 Скороход пожаловалась на условия самоизоляции

1.6т
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Заболевшая коронавирусом бывшая член фракции "Слуга народа" Анна Скороход пожаловалась, что после выписки с больницы не может получить больничный.

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Народный депутат отметила, что ее выписали с условием полной самоизоляции дома. Также она должна провериться на COVID-19 и получить два подряд негативных результата теста, сообщает ее Telegram-канал.

Анна Скороход

Анна Скороход

"Соответственно, мне необходим больничный, поскольку не могу посещать ВР. Стою на учете в ДНК "НПЦ ПКМ" ДУС. Позвонила к ним, попросила открыть больничный, но они отказали, поскольку я должна приехать на осмотр и по-другому никак. На то, что я на COVID-положительная – пофиг, нужен осмотр. Я вот интересуюсь, а будет это нарушением карантина или это нормально? И что они будут осматривать? Положительный тест или как вирус по мне бегает? Или у нас мало зараженных медиков?" – возмущалась депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
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