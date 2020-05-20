Болгария выступила против разделения района в Украине: назревает дипломатический скандал

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с тем, что парламент Болгарии принял декларации касательно административно-территориальной реформы.

Речь идет о планах разделения Болградского района в Одесской области, который является одним из основных центров болгарского меньшинства в стране. МИД отметил, что защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств, в том числе болгарского, является одним из приоритетов украинской власти, сообщается на сайте ведомства.

"Вопросы административно-территориального устройства Украины относится к исключительной компетенции органов государственной власти Украины. Для нас совершенно неприемлемы попытки вмешательства иностранного государства во внутренние дела Украины", – подчеркнули в министерстве.

В МИД подчеркнули, что утверждение о влиянии вышеуказанной реформы на национальную самобытность этнических болгар Украины является манипулятивными и недостоверными.

"Защита прав и свобод представителей всех национальных меньшинств нашего государства, в том числе и болгарского, является одним из основополагающих приоритетов деятельности органов власти Украины и осуществляется в строгом соответствии с Рамочной конвенцией Совета Европы по защите национальных меньшинств (1995 год)", – сказано в заявлении.

В ведомстве уточнили, что вопрос о Болградском районе Одесской области будет решен в соответствии с украинским законодательством с учетом позиции местных жителей, в том числе многочисленной болгарской общины.

Речь идет о решении правительства Украины разделить Болградский район на пять объединенных территориальных общин.

Болгарский парламент выступил против этого. За соответствующее заявление проголосовали 109 депутатов и 19 воздержались, против никто не голосовал.

В Болгарии считают, что такая реформа ударит по правам болгарского меньшинства. По неофициальным данным, их насчитывается около 250-300 тысяч.

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