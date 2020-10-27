Более 90% участковых избирательных комиссий завершили подсчет голосов

По состоянию на 12:00 вторника, 27 октября, почти 26,7 тыс. участковых избирательных комиссий (УИК), что составляет более 91% от общего количества, завершили подсчет голосов избирателей.

Они составили об этом протоколы и передали всю избирательную документацию в соответствующие территориальные избирательные комиссии, сообщается на сайте Центризбиркома.

"В регионах Украины завершается процесс подсчета голосов на избирательных участках на местных выборах 25 октября 2020 года, составление соответствующих протоколов, передача их вместе с другой избирательной документацией от участковых избирательных комиссий в сельские, поселковые и городские территориальные избирательные комиссии (ТИК)", – говорится в сообщении.

Также начался процесс передачи протоколов об итогах голосования по выборам депутатов районных и областных советов от ТИК территориальных общин (сельских, поселковых, городских) до районных и областных территориальных избирательных комиссий.

В ЦИК напомнили, что сельские, поселковые и городские ТИК составляют протоколы о результатах выборов депутатов сельского, поселкового и городского совета, а также соответствующего сельского, поселкового и городского головы. Кроме того, они составляют протоколы об итогах голосования по выборам депутатов районного и областного совета и передают их в соответствующие районные и областные ТИК. Последние на основании этих документов устанавливают результаты выборов депутатов районных и областных советов.

По состоянию на указанное время, в 15 областях Украины – Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Николаевской, Одесской, Ривненской, Тернопольской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской – районные ТИК уже приняли 60 таких протоколов.

В свою очередь в 9 регионах – Волынской, Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Ривненской, Тернопольской и Черкасской областях – 9 протоколов получили областные ТИК.

Как сообщил OBOZREVATEL, в Одессе члены территориальной избирательной комиссии ночевали прямо на полу админздания. Спали прямо на мешках и коробках с бюллетенями, ведь в помещениях нет ни скамеек, ни стульев.