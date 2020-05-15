Более 30 "кварталовцев" за год попали в органы власти – КИУ

Комитет избирателей Украины сообщил, что более 30 человек, которые раньше работали в структурах "Студии Квартал 95" и сотрудничали с президентом Владимиром Зеленским на профессиональной основе, были его знакомыми, друзьями или родственниками, получили государственные должности.

Об этом говорится на сайте организации. В частности, 12 человек непосредственно работали в "Студии Квартал 95". Указанные лица были назначены на должности помощников, заместителей, руководителей Офиса президента, получили должности в органах безопасности Украины, в центральных органах исполнительной власти, стали членами наблюдательных советов, комитетов, были избраны на должности народных депутатов Украины, отметили в учреждении.

"Стоит напомнить, что, будучи кандидатом в президенты, Зеленский обещал назначать на государственные должности профессионалов, а не знакомых. В избирательной программе кандидата указано, что "политики, связанные давними обидами, кумовством, бизнес-проектами, не способны изменить Украину" , однако часто реальные действия президента не соответствовали написанному", – написали в КИУ и добавили, что "Студия Квартал 95" "превратилась в кузницу кадров для новой власти".

"Большинство из этих людей не были связаны с политикой раньше и просто не оказались бы на нынешних должностях, если бы не В. Зеленский. Более того, давние друзья и бизнес-партнеры Зеленского получили не только должности в Офисе президента, но и места в органах безопасности Украины, что непосредственно поднимает вопрос их профпригодность для выполнения поставленных задач", – отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Работают в Офисе президента:

Сергей Трофимов (исполнительный продюсер "Студии Квартал 95") – первый заместитель председателя Офиса президента;

Юрий Костюк (сценарист и креативный продюсер сериала "Слуга народа") – заместитель руководителя Офиса президента;

Сергей Шефир (сценарист, продюсер, директор "Студии Квартал 95") – первый помощник президента;

Ирина Победоносцева (по данным СМИ, работала директором по развитию "Студии Квартал 95") – руководитель департамента информационной политики Офиса президента.

В органах безопасности:

Иван Баканов (юрист и руководитель "Студии Квартал 95") – председатель Службы безопасности Украины;

Сергей Сивохо (креативный продюсер "Студии Квартал 95") – экс-советник секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины;

Владислав Бухарев (СМИ называют Бухарева мужем сценаристки "Студии Квартал 95" и знакомым Зеленского) – советник министра внутренних дел, бывший председатель Службы внешней разведки Украины и экс-первый заместитель председателя СБУ;

Александр Пашков (по данным СМИ, является человеком бухгалтера "Студии Квартал 95") – директор департамента стратегической агентурной разведки ГУР Министерства обороны.

Работают в центральных органах исполнительной власти и при государственной структурах:

Марина Кудерчук (имела опыт сотрудничества с "Студией Квартал 95" в Запорожье) – председатель Государственного агентства Украины по вопросам кино;

Сергей Борзов (по данным СМИ, является человеком народного депутата Борзовой, экс-директор команды КВН "Сборная Украины") – руководитель Государственного управления делами;

Татьяна Руденко (руководитель пресс-службы "Студии Квартал 95") – член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания;

Юлия Мецгер (по данным СМИ, поддерживает дружеские связи с актрисой "Студии Квартал 95" Еленой Кравец) – член Наблюдательного совета ПриватБанка;

Ирина Копайгора (по данным СМИ является дочерью преподавателя в Криворожском экономическом университете, где учился Зеленский) – государственная уполномоченая Антимонопольного комитета Украины;

Александр Гогилашвили (знакомый Зеленского, по информации СМИ, имел связи с "Студией Квартал 95") – заместитель министра внутренних дел.

Народные депутаты Украины:

Николай Тищенко (шоумен, кум Руководителя Офиса президента) – народный депутат Украины;

Юрий Корявченков (актер "Студии Квартал 95") – народный депутат Украины;

Александр Кабанов (сценарист, ООО "Квартал 95") – народный депутат Украины;

Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") – народный депутат Украины;

Елена Хоменко (директор по управлению и развитию цифровых продуктов, ООО "Квартал 95") – народный депутат Украины;

Ольга Руденко (менеджер по маркетингу, ООО "Квартал 95") – народный депутат Украины;

Руслан Стефанчук (давний знакомый Зеленского, игрок команды КВН "Три толстяка") – первый заместитель председателя Верховной Рады Украины;

Николай Стефанчук (брат Стефанчука) – народный депутат Украины;

Александр Завитневич (по данным СМИ, его жена училась в одном классе с Зеленским) – народный депутат Украины;

Валерий Стернийчук (возглавлял студенческую "Лигу смеха" на Волыни) – народный депутат Украины;

Игорь Кривошеев (шоумен, игрок "Лиги смеха" и КВН) – народный депутат Украины;

Александр Качура (по информации СМИ, юридическая компания Качури предоставляла услуги "Студии Квартал 95") – народный депутат Украины;

Владимир Воронов (по данным СМИ имел профессиональный опыт сотрудничества с "Квартал-концертом") – народный депутат Украины;

Роман Грищук (руководитель студии "Мамахохотала") – народный депутат Украины;

Ирина Борзова (по данным СМИ, является дочерью продюсера "Лиги Смеха") – народный депутат Украины;

Александр Скичко (телеведущий, актер, имел дружественные знакомства с "Студией Квартал 95") – народный депутат Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент назначил пресс-секретаря студии "Квартал 95" Татьяну Руденко члена Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

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