Бойко проголосовал в Рубежном на Донбассе

Сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко проголосовал в день выборов местных органов власти на избирательном участке в г. Рубежное Луганской области и призвал всех избирателей прийти на выборы и осуществить волеизъявление.

Об этом народный депутат сообщил в социальной сети Facebook.

"Уже много лет на выборах я брал открепительный талон и голосовал на участке в Киеве. Но сегодня я специально приехал в Рубежное, чтобы проголосовать здесь, на Донбассе, и поддержать своих земляков. 500 тыс. жителей региона лишили права голосовать за местную власть. Абсолютно мирные города, такие как Волноваха, Лисичанск, Северодонецк, которые выбирали местную власть в 2015 (году), выбирали Президента и парламент в 2019 (году), оказались лишены права голоса из-за преступных действий власти.

Я призываю всех жителей Донбасса, у которых власть не смогла украсть право на волеизъявление, прийти на участки и восстановить справедливость. Голос Донбасса должен быть услышан! Голосуйте за мир, стабильность и развитие для нашей страны!" – написал Бойко.