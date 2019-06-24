"Бой продолжается": Украина одержала знаковую победу над Россией в ПАСЕ

На заседании в понедельник, 24 июня, Парламентская ассамблея Совета Европы провалила голосование за доклад, который позволил бы российской делегации приехать на июньскую сессию.

О громкой победе Украины на дебатах сообщил в Facebook глава нашей делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

"Украинская делегация бьется, как всегда. Под дикие вопли российских пропагандистов, которые в коридоре захлебываются в ненависти к нам. Дебаты в ПАСЕ мы выиграли", – поделился он.

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

Facebook Владимира Арьева

По словам Арьева, большинство стран, чьи представители поучаствовали в обсуждении, встали на сторону Киева.

"Но большинство из тех, кто голосует, сидит тихо. Они опускают глаза, они пытаются мало говорить с нами – они понимают, что неправы, но есть директива. Люди, которые учат нас парламентаризму, сами, когда надо, оказываются послушными исполнителями чужой воли, инструментами, а не теми, кто решает самостоятельно. Сегодня в ПАСЕ это было видно ярко, как никогда", – отметил Арьев.

"Бой продолжается. И продлится до среды. Особенно после того, как россияне завтра утром зайдут в этот зал: мы будем отрицать их полномочия, как в 2014 и 2015. И так, мы, украинская делегация в ПАСЕ, сегодня едины, как всегда. Даже если совокупная политическая целесообразность нескольких европейских столиц переедет бульдозером ценности и принципы, мы стоим до последнего", – резюмировал нардеп.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко поделилась подробностями. По ее словам, украинская делегация подготовила более 200 поправок для того, чтобы не допустить возвращения России, однако они были отклонены.

"Алексей Гончаренко и Елена Сотник в зале поставили вопрос о ее возвращении в комитет для рассмотрения поправок. За это проголосовали лишь 52 честных европейца, 110 против. Примерно такой расклад сейчас в ПАСЕ, где происходит настоящий Страсбургский заговор", – рассказала Геращенко.

Парламентарий также выступила с мощной речью в ПАСЕ, обратившись к европейцам с призывом не допустить возвращения России. Она подчеркнула, что Кремль не выполнил возложенных на него обязательств.

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

Facebook Ирины Геращенко

При этом, в Европе уже прозвучали и предательские нотки. Так, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила за снятие санкционного давления с России в ПАСЕ.

Тереза Мэй Российская газета

Несмотря на доказательства вины России в катастрофе рейса MH17 на Донбассе и громкие заявления Британии о непризнании аннексии Крыма, Мэй сказала, что Россия должна остаться в Парламентской ассамблее.

"Причина в том, что ее членство в этой организации является одним из немногих доступных способов международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение ею прав человека", – пояснила она.

Напомним, в апреля 2014 года ПАСЕ ввела санкции против РФ, лишив россиян права голоса. Поэтому российская делегация прекратила участие в работе ПАСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 июня члены Парламентской ассамблеи Совета Европы проголосовали против проведения дебатов на тему ответственности России за неуплату взносов за членство в СЕ, а также обсуждения расследования катастрофы MH17.

Вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко возмутилась поведением представителей европейских стран и заявила, что Европа готова к снятию санкций с России.

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