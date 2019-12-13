Главная Новости
13 декабря • обновлено в 06:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Боится? Путина на встрече с Зеленским охранял человек с пистолетом

548
Читать материал на украинском

Во время встречи лидеров Украины, РФ, Франции и Германии в Париже президента России Владимира Путина сопровождал вооруженный охранник.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире "Право на владу". Он уточнил, что несколько членов украинской делегации видели вооруженного мужчину.

Новости
У Зеленского изменили коммюнике "нормандской встречи": объяснение

"Мне говорили члены делегации, на переговорах четырех президентов как член делегации России присутствовал охранник Путина с пистолетом. Коренастый, здоровый такой человек", – заявил Гордон.

Информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинская сторона была безоружной.

Путина на встрече с Зеленским охранял человек с пистолетом

Путина на встрече с Зеленским охранял человек с пистолетом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Переговоры Зеленского и Путина" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Переговоры Зеленского и Путина
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Дмитрий Гордон Арсен Аваков
Место
Франция
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
семенов Александр
семенов Александр
Путина на встрече с Зеленским охранял человек с пистолетом,коренастый ьакой здоровый...... на фото он слева за столом , в синем пиджаке
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги