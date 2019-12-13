Боится? Путина на встрече с Зеленским охранял человек с пистолетом

Во время встречи лидеров Украины, РФ, Франции и Германии в Париже президента России Владимира Путина сопровождал вооруженный охранник.

Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон в эфире "Право на владу". Он уточнил, что несколько членов украинской делегации видели вооруженного мужчину.

"Мне говорили члены делегации, на переговорах четырех президентов как член делегации России присутствовал охранник Путина с пистолетом. Коренастый, здоровый такой человек", – заявил Гордон.

Информацию подтвердил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что украинская сторона была безоружной.

Путина на встрече с Зеленским охранял человек с пистолетом

Как сообщал OBOZREVATEL:

Встреча в Париже 9 декабря стала первым саммитом в "нормандском формате" с 2016 года. В Елисейском дворце собрались лидеры Украины, Германии, Франции и России – Владимир Зеленский, Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин (вся хроника событий собрана здесь).

Зеленский и Путин впервые встретились лично (до этого они общались только по телефону). В рамках саммита президенты Украины и России побеседовали тет-а-тет.

По итогам "нормандской встречи" стороны подписали совместное коммюнике. Были достигнуты договоренности об обмене пленными, полном прекращении огня на Донбассе, разведении войск еще на трех участках и дальнейшей работе в "нормандском формате".

Зеленский весьма позитивно оценил итоги саммита. Он подчеркнул, что Украине удалось добиться шести поставленных целей без сдачи национальных интересов.

Тем временем Путин заявил о разногласиях с Зеленским по Донбассу.

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