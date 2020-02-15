Боится обидеть Путина? Порошенко раскрыл нюанс внешней политики Зеленского

Новая власть на Банковой публично вроде поддерживает европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины, впрочем, мало что делает для этого в практической плоскости.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко рассказал в интервью основателю и главному редактору издания "Газета Выборча" Адаму Михнику, передает сайт партии.

"По моей инициативе курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию записан в Конституции, чтобы никто не посмел его изменить. Новые представители власти декларируют, что они за НАТО, но мало что делают, чтобы достичь этой цели. Интеграция с Альянсом – это ежедневная тяжелая работа над реформированием страны. Они даже не поехали на недавний саммит НАТО в Лондоне, потому что были очень заняты", – напомнил Петр Порошенко.

Петр Порошенко eurosolidarity.org

Он отметил, что на самом деле команда Зеленского боится обидеть Путина.

"Я стараюсь не критиковать новую команду, а давать ей советы. Когда они отказались от поездки в Лондон, я внес в парламент проект постановления о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО – дорожной карты полного членства. Не надо бла-бла-бла, что вы за Альянс. Надо действовать так, как работал я для введения безвизового режима с ЕС", – убежден Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко в первый день Мюнхенской конференции по безопасности провел ряд важных встреч с международными партнерами, во время которых обсудил сохранение санкций против России и поддержку реформ в нашем государстве.

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