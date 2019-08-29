"Порошенко готовит переворот!" "Слугу народа" поймали на нелепом вбросе

В президентской партии "Слуга народа" подхватили нелепый фейк о том, что в Украине якобы готовится переворот. Поддавшись на информационную провокацию, именно этим там оправдали сохранение должности главы МВД за Арсеном Аваковым.

Переписку, в которой фигурирует такой вброс, случайно засветила нардеп от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая. Соответствующее фото опубликовала в Facebook заместитель главного редактора "Страны" Светлана Крюкова.

Богуцкая со скандальной перепиской Facebook Светланы Крюковой

"Леночка, я напишу позже об этом пост. Представляю себе атаку ФБ на всю фракцию "СН". Хочу только тебе написать: мы оставляем Авакова. Другого пути нет. Порошенко готовит переворот. И очень серьезно готовит. Он ждет, что мы отправим Авакова в отставку, чтобы сразу начать. Сегодня, скорее всего, снимем неприкосновенность. Но оставим министра МВД. Я расстроена очень, но другого пути пока нет. Он останется до декабря. Именно на декабрь Петя готовит путч", – пишет Богуцкая.

Новость о массовом распространении фейка о "перевороте Порошенко" прокомментировала в Facebook и журналистка Ольга Решетилова. По ее словам, этот вброс начал появляться в информпространстве еще в начале июля.

"Сначала говорили, что все должно произойти на День независимости. Сначала протест. И если протест пойдет, должны подключиться какие-то мифические военные. Потом – что переворот должен произойти после какой-то трагической ситуации на фронте. Может, даже в Станице. Говорили, что переворот якобы готовы поддержать ДШВ, спецназ, ВМС, некоторые сухопутные бригады", – рассказывает она.

Решетилова добавила, что пыталась найти первоисточник этих слухов и напрямую общалась с высшим армейским руководством. Однако оно категорически опровергло подобные домыслы.

"Я даже прямо спрашивала у некоторых сотрудников СБУ и генералов ВСУ. На что мне один генерал ответил: "Оля, ну какой переворот? Кто его будет делать? ДШВ с 40% комплектации?". И по всему выходило, что слухи запущены искусственно и с целью нагнетания. Только вот откуда, оставалось неизвестным. Теперь немного проясняется", – резюмировала Решетилова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обрушение четырехэтажного дома в Дрогобыче Львовской области, озвучив ложную информацию о пострадавших, которую распространил канал "1+1". Он заявил, что с некоторыми пострадавшими под завалами якобы поддерживают связь по телефону. Однако местные власти и спасатели опровергли такую информацию.

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