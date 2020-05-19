Народная депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая удалила из социальной сети фотографию в необычной маске после звонка якобы от главы Офиса президента Андрея Ермака

Журналист Валентин Чернявский позвонил Богуцкой по телефону и представился главой ОП. Видео разговора он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Ты зачем нашу партию позоришь? Что это за маски в Верховной Раде? Мало скандалов? Меня Вова попросил набрать и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию", – сказал журналист нардепу.

Богуцкая в ответ сказала: "Хорошо".

Как видно в истории редактирования под ее постом, она удалила снимок.

Как сообщал OBOZREVATEL нардеп Елизавета Богуцкая в разгар эпидемии COVID-19 пришла в Верховную Раду в вязанной маске в крупную сетку. Соответствующее фото она опубликовала у себя в Facebook. Позднее она уточнила, что "это был лишь троллинг карантинных мероприятий".