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19 мая • обновлено в 22:56
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Богуцкая удалила фото в маске-"авоське" по требованию "Ермака". Видео

1.7т
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Народная депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая удалила из социальной сети фотографию в необычной маске после звонка якобы от главы Офиса президента Андрея Ермака

Журналист Валентин Чернявский позвонил Богуцкой по телефону и представился главой ОП. Видео разговора он опубликовал на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть его, проскролльте новость до конца).

"Ты зачем нашу партию позоришь?" Богуцкая удалила фото в маске-"авоське" по требованию "Ермака"

"Ты зачем нашу партию позоришь? Что это за маски в Верховной Раде? Мало скандалов? Меня Вова попросил набрать и сказать это. Пожалуйста, убери эту фотографию", – сказал журналист нардепу.

Богуцкая в ответ сказала: "Хорошо".

Как видно в истории редактирования под ее постом, она удалила снимок.

"Ты зачем нашу партию позоришь?" Богуцкая удалила фото в маске-"авоське" по требованию "Ермака"
"Ты зачем нашу партию позоришь?" Богуцкая удалила фото в маске-"авоське" по требованию "Ермака"

Как сообщал OBOZREVATEL нардеп Елизавета Богуцкая в разгар эпидемии COVID-19 пришла в Верховную Раду в вязанной маске в крупную сетку. Соответствующее фото она опубликовала у себя в Facebook. Позднее она уточнила, что "это был лишь троллинг карантинных мероприятий".

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Автор
Юрий Сергиенко
Персоны
Лиза Богуцкая Андрей Ермак
Место
Украина
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