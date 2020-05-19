Народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая в разгар эпидемии COVID-19 пришла в Верховную Раду в вязанной маске в крупную сетку.

Фото политик опубликовала на своей странице в Facebook, добавив, что у нее наблюдалась пониженная температура.

"Сегодня (19 мая. – Ред.) утром при входе в парламент оказалось, что у меня температура едва набирает 34 градусов. Остываю. Позже поняла, в чем причина. Это вирус умер. Не смог преодолеть барьер моей коронной маски!" – написал в соцсети нардеп.

Елизавета Богуцкая в Раде в маске Faecbook Елизавета Богуцкая

В сети неоднозначно восприняли такую маску Богуцкой, которая совсем не защищает от возможного заражения вирусами. Фото разошлось по сети, где пользователи комментировали внешний вид депутата.

"Авоська", "Еще одна сумасшедшая в Раде", "Подскажите, от какого вируса защищает эта маска? Цирк какой-то", "Богуцкая всегда была очень эксцентричной дамой", "Мур-мур-мур – мы любим гламур", "Это не от вируса. А от несанкционированных сексуальных домогательств", "От здравого смысла", "Коронавирус головного мозга", "Она не защищает, она распространяет зе-вирус", "Кажется, еще никто не использовал авоську как намордник", – смеялись в сети.

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