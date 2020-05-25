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25 мая • обновлено в 17:37
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Богдана заметили в киевском зоопарке: появилось видео

3.7т
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Бывшего главу Офиса президента Украины Андрея Богдана заметили в киевском зоопарке. Он стоял в толпе детей у вольера с козами.

Соответствующие кадры опубликовал на своей странице в Facebook пользователь Роман Сухан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Андрей Богдан

Андрей Богдан

Скриншот видео

"Устал от политиков – пошел в зоопарк к животным. Встретил Богдана. Кстати в зоопарке толпища народу. О карантине точно никто не думает, особенно в длинной очереди в кассу. Почти все без масок", – написал мужчина.

На ролике видно, как Богдан дергает козу за ухо, смеясь и приговаривая: "Козлина ты дурная! Козлины вы дурные!". Затем он начал фотографироваться с животными, внимательно их рассматривал и пытался покатать на одной из них верхом своего пуделя.

Богдана заметили в киевском зоопарке

Богдана заметили в киевском зоопарке

Скриншот видео

Богдана заметили в киевском зоопарке

Богдана заметили в киевском зоопарке

Скриншот видео

Богдана заметили в киевском зоопарке

Богдана заметили в киевском зоопарке

Скриншот видео

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Богдан смутил пользователей сети фото "на карантине". На фотографии, сделанной на улице, экс-глава ОПУ позировал в обнимку с другом. Оба держали в руках бокалы.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина Киев
Тег
киевский зоопарк
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