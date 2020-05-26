Богдана захотели наказать за выходку с козой в зоопарке Киева

Виктория Довгань Политика 11:21, 26.05.2020 Обновлено: 12:41, 26.05.2020

Против экс-главы Офиса президента Украины Андрея Богдана решили открыть уголовное производство после его выходки с козой в киевском зоопарке.

В частности, ему приписывают жестокое обращение с животными, отметил на своей странице в Facebook партнер адвокатского объединения Barristers Алексей Шевчук.

"Сегодня инициировали уголовное производство в отношении Андрея Богдана за жестокое обращение с животными. Ждем реакцию полиции", – написал правозащитник.

Андрей Богдан

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая Богдана заметили среди толпы детей в киевском зоопарке. Он развлекался возле вольера с козами: позировал с животными, дергал их за уши и обзывал "дурными козлинами". Также экс-глава ОПУ пытался покатать верхом на козе своего пуделя.

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