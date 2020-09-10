Богдана вызвали на допрос в ГБР

Экс-главу Офиса президента Андрея Богдана вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Как сообщает пресс-служба ГБР, повестку направили на адрес регистрации Богдана. Он вызван на допрос качестве свидетеля

"9 сентября 2020 года в интервью одному из изданий экс-глава Офиса президента Андрей Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами вопросов относительно статуса Крыма, авиасообщения с Россией, обмена пленными и ряда других договоренностей, что непредвиденные законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего ВСУ ", – говорится в сообщении.

В ГБР добавили, что проведут проверку озвученных Богданом фактов из-за их общественной значимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором поделился своими откровениями о том, что происходит Офисе президента Украины. В частности, он подтвердил информацию о проведении и срыве спецоперации по выманиванию “вагнеровцев” в Украину.

Отметим, что OBOZREVATEL собрал самые главные тезисы и цитаты из интервью Богдана о Зеленском, его окружении и бывшей власти в Украине.

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