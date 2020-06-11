Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о расколе внутри его команды, связанном с экс-главой Офиса президента Андреем Богданом, и причинах его отставки.

В интервью "Украинской правде" Зеленский признался, что решение о назначении Богдана руководителем Офиса президента было неправильным. Он хотел видеть его генпрокурором.

Богдана съедала власть, он ее всем демонстрировал – Зеленский Украинская правда

По словам Зеленского, конфликт в команде из-за Богдана нарастал постепенно.

"У нас внутри команды был раскол. И мы не смогли в конфигурации с Андреем работать командой. Просто не смогли. И это очень долго было, это началось в сентябре, честно говоря, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть", – сказал президент.

Он высказал предположение, что Богдана испортила власть.

"Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности. Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества. И то, что я увидел, к сожалению, он этого не видел. С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других, как изнутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно. Надо иногда включать дипломатию, потому что он был в государстве почти второй человек, ну я так считаю. Но не надо всем показывать, что ты второй человек", – рассказал Зеленский.

Президент добавил, что не любит конфликты внутри команды, связанные с демонстрацией власти.

"Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо… Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним по поводу головы Офиса", – признался глава государства.

Также он сказал, что считал Богдана сильным юристом, которого он изначально видел генеральным прокурором.

"Я с самого начала хотел, чтобы он стал мощным генеральным прокурором Украины. Я так считал. Затем видели, что человек с таким опытом, как у него, для того, чтобы занимать руководящую должность главы администрации, а затем уже главы Офиса, у нас нет", – сказал Зеленский.

Президент отказался назвать Богдана своей ошибкой и признался, что сейчас с ним не общается.

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