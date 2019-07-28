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Богдана "поймали" на пляже в голубых плавках со стройной блондинкой: опубликованы фото

14.8т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан попал в объектив журналистов на отдыхе в Одессе.

Снимки чиновника на частном пляже Caleton (комплекс в районе Малого Фонтана) обнародовала "Страна".

Указывается, что Богдан отдыхал в компании двух охранников, своей девушки –Анастасии Сличной – и неизвестного мужчины.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

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Как пишут журналисты, глава Офиса президента с компанией арендовали шатер-бунгало (стоимость – 1500 гривень в день).

Богдан на отдыхе

Богдан на отдыхе

Страна

Богдан на отдыхе

Богдан на отдыхе

Страна

Богдан на отдыхе

Богдан на отдыхе

Страна

Напомним, ранее спутница Богдана рассказала об их отношениях. Она является соосновательницей интернет-магазина бижутерии Jewellery BAZAR и совладелицей бренда купальников и белья La Marе.

В одном из таких купальников она отдыхала в Одессе.

Анастасия Сличная

Анастасия Сличная

Страна

Ранее Сличная позировала в нем же на странице бренда в Instagram.

Анастасия Сличная

Анастасия Сличная

instagram.com/lamare_official

Предлагаем посмотреть и другие фото девушки Богдана:

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во время визита в Одессу Владимир Зеленский искупался в Черном море в красных шортах и вызвал ажиотаж в сети.

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Тема
Летний отдых
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина Одесса
Теги
политика Офис президента фотографии отдых
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
Все "Топ новости" обоза почему-то связаны с трусами. То Зеленский "засветился" в красных трусах, теперь этот в синих. Странные новости.
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Переможный-Шароваренко Хаврыла
Переможный-Шароваренко Хаврыла
Главреда Обоза видели в гей-клубе с киборгами!
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
Какелы удивлены - привыкли видеть своих хозяев с мужиками и на Мальдивах))
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