Богдана "поймали" на пляже в голубых плавках со стройной блондинкой: опубликованы фото

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан попал в объектив журналистов на отдыхе в Одессе.

Снимки чиновника на частном пляже Caleton (комплекс в районе Малого Фонтана) обнародовала "Страна".

Указывается, что Богдан отдыхал в компании двух охранников, своей девушки –Анастасии Сличной – и неизвестного мужчины.

Андрей Богдан

Как пишут журналисты, глава Офиса президента с компанией арендовали шатер-бунгало (стоимость – 1500 гривень в день).

Богдан на отдыхе Страна

Богдан на отдыхе Страна

Богдан на отдыхе Страна

Напомним, ранее спутница Богдана рассказала об их отношениях. Она является соосновательницей интернет-магазина бижутерии Jewellery BAZAR и совладелицей бренда купальников и белья La Marе.

В одном из таких купальников она отдыхала в Одессе.

Анастасия Сличная Страна

Ранее Сличная позировала в нем же на странице бренда в Instagram.

Анастасия Сличная instagram.com/lamare_official

Предлагаем посмотреть и другие фото девушки Богдана:

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во время визита в Одессу Владимир Зеленский искупался в Черном море в красных шортах и вызвал ажиотаж в сети.

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