Богдана "поймали" на пляже в голубых плавках со стройной блондинкой: опубликованы фото

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан попал в объектив журналистов на отдыхе в Одессе.
Снимки чиновника на частном пляже Caleton (комплекс в районе Малого Фонтана) обнародовала "Страна".
Указывается, что Богдан отдыхал в компании двух охранников, своей девушки –Анастасии Сличной – и неизвестного мужчины.
Андрей Богдан
Как пишут журналисты, глава Офиса президента с компанией арендовали шатер-бунгало (стоимость – 1500 гривень в день).
Богдан на отдыхе
Страна
Богдан на отдыхе
Страна
Богдан на отдыхе
Страна
Напомним, ранее спутница Богдана рассказала об их отношениях. Она является соосновательницей интернет-магазина бижутерии Jewellery BAZAR и совладелицей бренда купальников и белья La Marе.
В одном из таких купальников она отдыхала в Одессе.
Анастасия Сличная
Страна
Ранее Сличная позировала в нем же на странице бренда в Instagram.
Анастасия Сличная
instagram.com/lamare_official
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Как сообщал OBOZREVATEL, накануне во время визита в Одессу Владимир Зеленский искупался в Черном море в красных шортах и вызвал ажиотаж в сети.
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