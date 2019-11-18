"Богдана перекосило!" Поляков рассказал о скандале с округами в "Слуге народа"

Руководство партии "Слуга народа" продавало округа в Черниговской области на внеочередных выборах в Верховную Раду в 2019 году.

Об этом в интервью "НВ" рассказал исключенный из фракции "СН" народный депутат Антон Поляков.

"Сотрудники службы безопасности Микитася (Максим Микатась – экс-нардеп, экс-директор "Укрбуда", САП ведет против него дело за махинации с квартирами – Ред.) сообщили мне, что Микитась завез Валерию Давиденко 1,5 млн долларов за проигрыш мажоритарщика "Слуги народа" в моем 206 округе. Другие округа также были проданы по области. Сумм не знаю", – сообщил он.

Поляков отметил, что о данной ситуации он рассказал главе Офиса президента Андрею Богдану.

"После выборов у меня и других мажоритарщиков из Черниговской области состоялся с ним разговор на Банковой. На этой встрече также был Александр Корниенко и спикер Дмитрий Разумков. Мы рассказали им, что глава штаба "Слуги Народа" Павел Халимон сливал нас и даже противодействовал. Богдан сказал, что обо всем знает. И Халимон не будет иметь отношения к руководящим должностям ни в партии, ни в парламенте. И добавил, что мы молодцы. Я ему поверил, а он пообещал, что все передаст президенту. Но, при этом, Халимона сделали замглавы фракции и комитета", – вспоминал нардеп.

Андрей Богдан

Поляков подчеркнул, что позже о продаже округов сообщил президенту Владимиру Зеленскому. И судя по его реакции о данной ситуации он ничего не знал.

"В сентябре обсуждался вопрос партийного строительства. Я подошел к президенту и тихо сказал: "Владимир Александрович, я не хочу, чтобы на местных выборах повторилось то, что происходило на парламентских, когда продавались округа и нас свои же мочили". Президент был очень удивлён. Богдан стоял рядом и его перекосило. Я понял, что Богдан ничего ему не рассказывал или же поведал свою версию", – акцентировал депутат.

Поляков добавил, что Богдан скрывал от Зеленского информацию о выборах и "вел свою игру": "Нам говорил одно, а делал другое".

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября на закрытом заседании фракции "Слуга народа" из ее рядов исключили нардепа Антона Полякова.

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