Главная Новости
25 января • обновлено в 14:50
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Богдана назвали "смотрящим" за коррупцией: опубликована скандальная аудиозапись

1.1т
Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является "смотрящим" за коррупционной пирамидой в судебной системе.

Об этом якобы рассказал председатель СБУ Иван Баканов в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы. Запись разговора опубликована в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

В беседе якобы Баканов рассказывал, что в Украине судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает.

Андрей Богдан

Андрей Богдан

"То есть оперы всех ловили, подавали в суд: бандитов, воров в законе, а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры, сказали: что это за фигня, а где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет – они договорились. Затем полиция сказала: уважаемые, извините, тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить как бандитов, так и честных людей. Ибо явилась коррупционная связка: адвокат, то кто расследует, прокурор, суд", – говорил голос, похожий на главу СБУ.

Также "Баканов" отметил, что к этой преступной цепочке присоединился глава ОП Богдан, как "смотрящий" от власти.

Богдана назвали "смотрящим" за коррупцией: опубликована скандальная аудиозапись

Скриншот

Богдана назвали "смотрящим" за коррупцией: опубликована скандальная аудиозапись

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в опубликованных пленках прозвучало, что бывший глава ГБР Роман Труба якобы приказал главе Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому остановить внесение в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Автор
Тимур Григоренко
Персоны
Иван Баканов Андрей Богдан Роман Труба
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований Офис президента коррупция Служба безопасности Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
6
5
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванович Юрий
Иванович Юрий
Кто бы сомневался?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги