Богдана назвали "смотрящим" за коррупцией: опубликована скандальная аудиозапись

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан является "смотрящим" за коррупционной пирамидой в судебной системе.

Об этом якобы рассказал председатель СБУ Иван Баканов в кабинете экс-главы ГБР Романа Трубы. Запись разговора опубликована в телеграмм-канале "Трубу прорвало".

В беседе якобы Баканов рассказывал, что в Украине судебная система работает таким образом, что она потом всех отпускает.

Андрей Богдан

"То есть оперы всех ловили, подавали в суд: бандитов, воров в законе, а суд просто за взятки отпускал. Затем подключились прокуроры, сказали: что это за фигня, а где мы? Начали отпускать их немного раньше. Суд сказал: так не пойдет – они договорились. Затем полиция сказала: уважаемые, извините, тогда зачем мы их будем вообще ловить? Мы их лучше не будем за деньги ловить. И они договорились уже втроем. Затем адвокаты сказали: вы знаете, уважаемые, а где тогда наш заработок? Потому что вы многое нарушаете, когда неправильно выполняете свои функции. И они начали вчетвером грабить как бандитов, так и честных людей. Ибо явилась коррупционная связка: адвокат, то кто расследует, прокурор, суд", – говорил голос, похожий на главу СБУ.

Также "Баканов" отметил, что к этой преступной цепочке присоединился глава ОП Богдан, как "смотрящий" от власти.

Скриншот

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в опубликованных пленках прозвучало, что бывший глава ГБР Роман Труба якобы приказал главе Первого управления организации досудебных расследований Олегу Корецкому остановить внесение в ЕРДР дела, где фигурирует председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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