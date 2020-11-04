Богдан заявил, что Зеленский не мог не знать о подготовке КСУ скандального решения

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке скандального решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям.

В интервью "Украинской правде" он заверил, что главу государства должны были предупредить об этом. Богдан назвал бездействие Зеленского уголовным преступлением.

Он считает, что о таком решении знали спецслужбы и проинформировали президента, но он не отреагировал.

"Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины – это преступление. То есть у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какая твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой. Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь", – сказал бывший глава ОП.

По его словам, о подготовке соответствующего решения должен был знать представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Он не мог не знать. Это его работа, он не мог не предупредить об угрозе", – заявил Богдан.

При этом бывший друг Зеленского считает, что решение КС "противоречит логике" и не имеет соответствующего обоснования.

"Но лечить болезнь расстрелом не вариант", – сказал он об инициативе президента прекратить полномочия судей КС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного Суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционних органов.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования КСУ.