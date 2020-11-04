Богдан заявил, что Зеленский не мог не знать о подготовке КСУ скандального решения
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке скандального решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям.
В интервью "Украинской правде" он заверил, что главу государства должны были предупредить об этом. Богдан назвал бездействие Зеленского уголовным преступлением.
Он считает, что о таком решении знали спецслужбы и проинформировали президента, но он не отреагировал.
"Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины – это преступление. То есть у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какая твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой. Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь", – сказал бывший глава ОП.
По его словам, о подготовке соответствующего решения должен был знать представитель президента в КС Федор Вениславский.
"Он не мог не знать. Это его работа, он не мог не предупредить об угрозе", – заявил Богдан.
При этом бывший друг Зеленского считает, что решение КС "противоречит логике" и не имеет соответствующего обоснования.
"Но лечить болезнь расстрелом не вариант", – сказал он об инициативе президента прекратить полномочия судей КС.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине назрел скандал из-за того, что Конституционный Суд Украины признал неконституционной уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. Соответственно, судьи отменили уголовную ответственность за недостоверное декларирование имущества и ограничили полномочия НАПК.
НАПК закрыло доступ к электронным декларациям, однако распоряжением Кабмина, принятым по решению Совета национальной безопасности и обороны, доступ был восстановлен.
Также Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроект об увольнении всего состава Конституционного Суда.
Председатель КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского якобы имеет признаки конституционного переворота.
Представитель Совета Европы и глава Венецианской комиссии раскритиковали законопроект президента Владимира Зеленского, который предусматривает смену состава Конституционного Суда. Они предупредили, что это будет нарушением Основного Закона и призывали рассмотреть другие варианты разрешения кризиса. Кроме того, документ раскритиковали украинцы.
В свою очередь, представитель президента в КСУ Федор Вениславский назвал проект закона единственным возможным вариантом выхода из кризиса после решения Конституционного Суда.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного Суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционних органов.
Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования КСУ.
Конституционный Суд "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов относительно конституционности открытия рынка земли. Повестку дня в работе инстанции изменили утром 2 ноября, согласно ей собрание судей было перенесено.
Вскоре судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заверил, что Большая палата КСУ продолжит рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Конституции – земли как основного национального богатства.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с коллегами пришли в Конституционный Суд, чтобы поинтересоваться его "супертурборежимом" по рассмотрению вопросов реформы рынка земли.
Вскоре стало известно, что Большая палата Конституционного Суда Украины не принял решения по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основное национальное богатство.