Богдан заявил, что Зеленский не мог не знать о подготовке КСУ скандального решения

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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Богдан заявил, что Зеленский не мог не знать о подготовке КСУ скандального решения

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что окружение президента Владимира Зеленского знало о подготовке скандального решения Конституционного суда по антикоррупционным положениям.

В интервью "Украинской правде" он заверил, что главу государства должны были предупредить об этом. Богдан назвал бездействие Зеленского уголовным преступлением.

Он считает, что о таком решении знали спецслужбы и проинформировали президента, но он не отреагировал.

"Президент же заявляет, что это диверсия против Украины, да? Так диверсия против Украины – это преступление. То есть у тебя есть спецслужбы, которые точно тебя информировали, что готовится такое преступление. Какая твоя была реакция? Никакой. Какая работа проводилась? Никакой. Это же уголовная статья, если ты знаешь о подготовке преступления и не реагируешь", – сказал бывший глава ОП.

По его словам, о подготовке соответствующего решения должен был знать представитель президента в КС Федор Вениславский.

"Он не мог не знать. Это его работа, он не мог не предупредить об угрозе", – заявил Богдан.

При этом бывший друг Зеленского считает, что решение КС "противоречит логике" и не имеет соответствующего обоснования.

"Но лечить болезнь расстрелом не вариант", – сказал он об инициативе президента прекратить полномочия судей КС.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Конституционный Суд "внепланово" приступил к рассмотрению представления 46 народных депутатов относительно конституционности открытия рынка земли. Повестку дня в работе инстанции изменили утром 2 ноября, согласно ей собрание судей было перенесено.

  • Вскоре судья Конституционного Суда Игорь Слиденко заверил, что Большая палата КСУ продолжит рассмотрение конституционного представления, суть которого сводится исключительно к толкованию положений Конституции – земли как основного национального богатства.

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия вместе с коллегами пришли в Конституционный Суд, чтобы поинтересоваться его "супертурборежимом" по рассмотрению вопросов реформы рынка земли.

  • Вскоре стало известно, что Большая палата Конституционного Суда Украины не принял решения по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основное национальное богатство.

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