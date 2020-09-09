Богдан заявил, что покинул Украину.
Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что покинул Украину из-за физической угрозы.
На своей странице в Facebook он написал, что пересек украинско-румынскую границу.
"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу", – отметил он.
Бывший глава ОП добавил, что за его "приключениями" можно будет следить в Telegram-канале "Тесла Богдана". Там он опубликовал также фото на границе.
Богдан заявил, что пересек украинско-румынскую границу. Telegram "Тесла Богдана"
Facebook Андрея Богдана.
Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором поделился своими откровениями о том, что происходит Офисе президента Украины.
В частности, он подтвердил информацию о проведении и срыве спецоперации по выманиванию “вагнеровцев” в Украину.
Также Богдан назвал наиболее профессиональным Кабинет министров Украины при премьерстве Владимира Гройсмана.
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