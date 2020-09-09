Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан заявил, что покинул Украину из-за физической угрозы.

На своей странице в Facebook он написал, что пересек украинско-румынскую границу.

"В связи с физической угрозой после первого интервью Гордону вынужден перейти украинско-румынскую границу", – отметил он.

Бывший глава ОП добавил, что за его "приключениями" можно будет следить в Telegram-канале "Тесла Богдана". Там он опубликовал также фото на границе.

Богдан заявил, что пересек украинско-румынскую границу. Telegram "Тесла Богдана"

Facebook Андрея Богдана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Андрей Богдан дал интервью Дмитрию Гордону, в котором поделился своими откровениями о том, что происходит Офисе президента Украины.

В частности, он подтвердил информацию о проведении и срыве спецоперации по выманиванию “вагнеровцев” в Украину.

Также Богдан назвал наиболее профессиональным Кабинет министров Украины при премьерстве Владимира Гройсмана.

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