"Меня невозможно забыть": Богдан впервые после отставки объявился в сети

Уволенный с поста главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан впервые после отставки опубликовал пост в Facebook.

Он поделился на своей странице валентинкой с его фото, которую сделало одно из украинских СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На сделанной при помощи фоторедактора картинке Богдан стоит в красном костюме среди декораций в виде сердец. Фото подписано символической фразой "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

Богдан впервые появился в сети после отставки Facebook Андрея Богдана

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

Богдан впервые после отставки объявился в сети Рубрика

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан не раз отличался странными постами в сети. В частности, после почти месяца молчания он написал в Facebook пост с одним словом "Скукатища!"

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