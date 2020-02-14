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14 февраля • обновлено в 21:29
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"Меня невозможно забыть": Богдан впервые после отставки объявился в сети

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Уволенный с поста главы Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан впервые после отставки опубликовал пост в Facebook.

Он поделился на своей странице валентинкой с его фото, которую сделало одно из украинских СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

На сделанной при помощи фоторедактора картинке Богдан стоит в красном костюме среди декораций в виде сердец. Фото подписано символической фразой "Меня трудно найти, легко потерять и невозможно забыть".

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Богдан впервые появился в сети после отставки

Богдан впервые появился в сети после отставки

Facebook Андрея Богдана

Напомним, 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента. На его место назначен Андрей Ермак.

Богдан впервые после отставки объявился в сети

Богдан впервые после отставки объявился в сети

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан не раз отличался странными постами в сети. В частности, после почти месяца молчания он написал в Facebook пост с одним словом "Скукатища!"

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
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