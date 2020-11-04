Богдан: в ОП хотели создать фонд для госслужащих, чтобы не брали взяток

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал, что во время его пребывания на должности там обсуждалась идея создания фонда для выплат госслужащим, чтобы те не брали взяток.

Однако воплотить эту идею в жизнь не удалось, отметил Богдан в интервью "Украинской правде".

"При мне была идея создания реального фонда. Не может принимать государственный служащий ни от кого любое вознаграждение. Это автоматически – коррупция. Единственный способ получения каких-то доплат, это только через госбюджет", – рассказал Богдан.

Фонд планировалось внести в государственный бюджет, где любые олигархи, бизнесмены, международные доноры и инвесторы давали бы деньги, а ОП из этих денег мог доплачивать чиновникам, чтобы у них не было желания что-либо воровать.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, бывший глава Офиса президента Андрей Богдан назвал низкую поддержку партии "Слуга народа" на местных выборах в Украине личным провалом Владимира Зеленского.