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18 ноября • обновлено в 20:16
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Богдан устроил перепалку с журналисткой из-за "неудобного вопроса": в сеть попало видео

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Глава Офиса президента Андрей Богдан отказался ответить на вопрос журналистки о своей охране.

Как передает "Бигус.Инфо", помощника Зеленского обвинили в том, что он пользуется услугами государственной охраны. "В курсе такой крутой юрист Богдан, что это не совсем законно?" – сказано в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как журналистка пыталась поставить вопрос главе ОП. "Я сегодня не даю комментариев. Я понимаю, что вы меня не слышите... Надеюсь, вы понимаете украинский язык. Хотя вы все равно этого не поймете", – ответил Богдан, после чего сел в авто и уехал.

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"Как реагирует Богдан, когда слышит неудобный вопрос. Триста миллионов слов, чтобы просто не отвечать прямо", – возмутились журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан призвал журналистов устроить "чистку" в СМИ, поскольку они являются "четвертой властью" в Украине. Глава ОП заявил, что многие украинские журналисты являются коррумпированными.

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Офис президента охрана
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а может он оплачивает из своей зарплаты? нет? Не может быть - он же из этих, как это, услуг что ли...Ну если он услуги оказывает не будем говорить кому, тогда точно госохрана нужна.
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