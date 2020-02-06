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7 февраля • обновлено в 08:07
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Богдан устал: СМИ узнали о серьезных проблемах главы Офиса Зеленского

38.1т
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У главы Офиса президента Андрея Богдана появились серьезные проблемы на его нынешней должности.

Об этом пишет журнал НВ в статье "Два крыла президента". Так, журналисты со ссылкой на источники в ОПУ утверждают, что Богдана стало раздражать замедление темпа работы как Верховной Рады, так и Кабинета министров.

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Андрей Богдан

Андрей Богдан

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Кроме того, как рассказал один из его соратников, его шеф якобы устал собирать на себя весь негатив работы власти и поэтому перестал общаться со СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Богдан расстался со своей девушкой – совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Комментарии
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Волчанський Володимир
Волчанський Володимир
Боже ,якщо це гівно втомилося,то я не знаю ,що таке праця.Воно ж тільки те й робить ,що відпочиває.А взагалі забирав би свого коханого припиздента,та й чесав би подалі-без цих поців легше буде.
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Виня Ксения
Виня Ксения
Так "долго" не работал, что устал.
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