Богдан устал: СМИ узнали о серьезных проблемах главы Офиса Зеленского

У главы Офиса президента Андрея Богдана появились серьезные проблемы на его нынешней должности.

Об этом пишет журнал НВ в статье "Два крыла президента". Так, журналисты со ссылкой на источники в ОПУ утверждают, что Богдана стало раздражать замедление темпа работы как Верховной Рады, так и Кабинета министров.

Андрей Богдан "Новинарня"

Кроме того, как рассказал один из его соратников, его шеф якобы устал собирать на себя весь негатив работы власти и поэтому перестал общаться со СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что Богдан расстался со своей девушкой – совладелицей бренда купальников и нижнего белья La Marе Анастасией Сличной.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram