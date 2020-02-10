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11 февраля • обновлено в 00:07
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"Возможно все": Разумков высказался об уходе Богдана

2.3т
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Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал данные СМИ о возможной отставке главы Офиса президента Андрея Богдана.

Своим мнением на счет ситуации он поделился в эфире программы "Максимум" на канале НАШ в понедельник, 10 февраля.

"Я не являюсь пресс-секретарем Андрея Иосифовича Богдана. Я думаю, что лучше спросить у него. Сегодня у меня не было возможности с ним пообщаться, не могу это комментировать", – отметил Разумков.

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Разумков высказался об уходе Богдана

Разумков высказался об уходе Богдана

При этом спикер не решился опровергнуть данные об отставке Богдана.

"Я думаю, что в нашем государстве, благодаря нашим людям, возможно все. В свое время говорили, что Зеленский не может быть президентом. Однако все видят, кто именно сегодня президент. Я, наверное, никогда не мог подумать, что буду главой Верховной Рады Украины. Поэтому, возможно всегда все. Однако, если быть корректным, я думаю, что надо не думать, а спросить", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилась информация о том, что Богдан подал заявление об увольнении из Офиса президента.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Дмитрий Разумков Андрей Богдан
Место
Украина
Тег
Офис президента
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Гоша Злой
Гоша Злой
попутного ветра талантливому буряту!)
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