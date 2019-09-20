Богдан собрался в мэры Киева? Появился неоднозначный инсайд

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, похоже, опять задумал новую шутку со СМИ и общественностью.

Не успел поутихнуть скандал с его якобы "увольнением", как в политических кругах начала активно разгоняться информация о его намерении стать мэром Киева.

Эти данные, как стало известно OBOZREVATEL сразу от нескольких источников, уже взяли на вооружение в Офисе Владимира Зеленского.

Богдан собрался в мэры Киева?

В то же время, зная пристрастие Богдана к троллингу и учитывая падкость украинских СМИ к "сенсациям", украинская общественность вполне может быть втянута в новую фейковую историю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее в СМИ опубликовали заявление главы Офиса президента Андрея Богдана якобы о его отставке.

Сам глава ОП подтвердил, что писал заявление об увольнении с занимаемой должности. Однако, как документ появился в интернете, ему неизвестно. Он обвинил в этом спецслужбы.

Зеленский же заявил, что подобные заявления написали все члены его команды, поскольку они "не держатся за кресла".

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