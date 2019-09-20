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20 сентября • обновлено в 17:31
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Богдан собрался в мэры Киева? Появился неоднозначный инсайд

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Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан, похоже, опять задумал новую шутку со СМИ и общественностью.

Не успел поутихнуть скандал с его якобы "увольнением", как в политических кругах начала активно разгоняться информация о его намерении стать мэром Киева.

Эти данные, как стало известно OBOZREVATEL сразу от нескольких источников, уже взяли на вооружение в Офисе Владимира Зеленского.

Богдан собрался в мэры Киева?

Богдан собрался в мэры Киева?

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В то же время, зная пристрастие Богдана к троллингу и учитывая падкость украинских СМИ к "сенсациям", украинская общественность вполне может быть втянута в новую фейковую историю.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский
Место
Украина Киев
Тег
Офис президента
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