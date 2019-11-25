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25 ноября • обновлено в 18:13
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Богдан каждую неделю собирает Раду и Кабмин на Банковой: обнародован документ

1.4т
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Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан каждый понедельник собирает на Банковой совещание при участии министров, парламентариев и руководителей центральных органов исполнительной власти.

Об этом сказано в распоряжении от 7 октября, которое опубликовали "Українські новини" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Еженедельное совещание проводится, как правило, каждый понедельник в 17:00", – сказано в порядке, который идет дополнением к документу.

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Богдан каждую неделю собирает Раду и Кабмин на Банковой

Богдан каждую неделю собирает Раду и Кабмин на Банковой

РБК-Украина

Кроме главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова, народных депутатов, премьер-министра Алексея Гончарука и членов Кабинета министров, в совещаниях участвуют заместители главы и руководитель аппарата ОП.

Обязательно участие и первого помощника Зеленского, также могут привлекаться другие советники и представители президента.

Примечательно, что предложения по повестке дня и участникам совещания Зеленскому вносит Богдан. Обсуждать могут основные события политической, экономической и социальной сфер жизни общества; состояние и проблемы внутренней и внешней политики, и другие.

Распоряжение Богдана

Распоряжение Богдана

Українські новини

Распоряжение Богдана

Распоряжение Богдана

Українські новини

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 ноября Богдан провел со своими заместителями Кириллом Тимошенко и Юрием Костюком закрытую встречу, участие в которой приняли 20 иностранных и украинских журналистов.

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Автор
Ирина Кулинич
Персоны
Андрей Богдан Владимир Зеленский Дмитрий Разумков Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины Верховная Рада Украины Офис президента
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Dell Alex
Dell Alex
Нет, а что? Все правильно )) Руководитель Бененого проекта "Президент" выполняет свою работу )) Руководит президентом, ВР и Кабмином.
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