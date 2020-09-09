Богдан – "слугам народа": если будете выполнять указания идиотов, то вас скоро начнут бить

Бывший глава Офиса президента Андрей Богдан призвал президента Украины Владимира Зеленского "очнуться", а народных депутат от “Слуги народа” не выполнять указания “идиотов” из его окружения.

В интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона" Богдан дал критическую оценку окружению президента. Он сказал, что не считает Зеленского своим другом, но и сейчас проголосовал бы за него.

По мнению Богдана, у Зеленского есть время, чтобы "сгладить" проблемы в Украине.

"Пока еще не поздно сделать остановку. Очнитесь пожалуйста. Очень вас прошу", – сказал Богдан.

Он также отказался от критики моральных качеств Зеленского, назвав его “хорошим парнем”.

"Я его считал своим другом. Сейчас – нет. Но и сейчас я бы за него проголосовал. У него есть время. Я не хочу к этому иметь вообще никакого отношения. Я на пушечный выстрел туда не подойду. Но ему надо чуть-чуть проснуться. Президент – это не спящая красавица. Это очень сложно. Это надо вникать, это надо понимать и в каждом вопросе надо разбираться. Нельзя "хорошо или плохо" менять на "нравится или не нравится", – подчеркнул Богдан.

Кроме того, он обратился к депутатам из "Слуги народа".

"Если вы и дальше будете выполнять волю идиотов, то вас скоро начнут бить в ваших городах и терроризировать членов ваших семей", – сообщил Богдан

Он уточнил, что не имеет в виду Зеленского, поскольку он является моральным авторитетом, а его окружение что-то ему "вливает в уши".

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-глава Офиса президента Андрей Богдан наиболее профессиональным считает Кабинет министров Украины при премьерстве Владимира Гройсмана.

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